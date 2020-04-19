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الصناعة السعودية: توجه لإبقاء العمالة للعمل بالمصانع في بعض المناطق المعزولة

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الصناعة السعودية: توجه لإبقاء العمالة للعمل بالمصانع في بعض المناطق المعزولة الصناعة السعودية: توجه لإبقاء العمالة للعمل بالمصانع في بعض المناطق المعزولة

الرياض – مباشر: قال ممثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية في لجنة الاستثناءات، إن هناك توجهاً لإبقاء العمالة للعمل في المصانع لبعض المناطق المعزولة.

وأضاف مازن الحماد، خلال اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات تحدي الأزمة، بعنوان "مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعي والتعديني وتخفيف الأثر المالي خلال أزمة كورونا، أنه سيتم الإبقاء على العمالة بالمصانع مع تأمين الغذاء وتنظيم التوريد للأساسيات لهم، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد الحماد، أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات لصناعات الدواء والغذاء والمعقمات وسلاسل الإمداد الخاصة لها وتزويدهم بمشاهد تصاريح التنقل؛ للقيام بأداء واجباتهم على أكمل وجه.

ومن جهته، قال مدير إدارة علاقات الائتمان بالصندوق الصناعي، مهند النعيم، إن الصندوق يعمل على تطوير منتج تمويلي لشركات المستلزمات الطبية والأدوية بما يقارب الـ 6 أشهر من احتياجهم للمواد الخام بالسنة المالية؛ وذلك بهدف دعمها في هذه المرحلة الحرجة.

وأوضح النعيم، أن إجمالي قيمة الدعم التي تقدمها مبادرات الصندوق الصناعي نحو 4 مليارات ريال، وتم هيكلة قروض الشركات الصغيرة آلياً، داعياً الشركات المتوسطة والكبيرة لتزويد الصندوق بالمستجدات الحاصلة لديهم أثناء فترة الإجراءات الاحترازية للنظر فيها وإعادة هيكلة قروضهم.

وناقش المشاركون مبادرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية والتسهيلات المقدمة من الصندوق الصناعي والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتعديني، وطرق تخفيف الأثر المالي خلال أزمة كورونا.

وأكد مستشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، البدر فودة، حرص الوزارة على التعامل مع كل مرحلة من مراحل هذه الأزمة على حده، حيث تعمل قطاعات الدولة بتكاتف لتجاوز هذه الأزمة بنجاح.

وطالب فودة، اللجان الصناعية المتخصصة برفع التوصيات والاقتراحات لإيجاد عمل مشترك بين القطاع الحكومي والخاص لدعم صناعة قرار يسهم في اجتياز هذه المرحلة.

وقدمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 5 إجراءات؛ على رأسها دعم تخفيض بنسبة 25% على المصانع الحاصلة على رخص تشغيل حتى نهاية العام، ودعم المصانع الحاصلة على رخص تشغيلية وتأثرت بالفيروس بتأجيل سداد المقابل المالي لمدة 90 يوماً.

وقررت تمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة، والتمديد 30 شهراً، والإعفاء من المقابل المالي التعديني لتقليل التأثير على القطاع، كما أطلقت الهيئة الملكية لينبع 7 إجراءات من ناحيتها.

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