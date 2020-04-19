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"الإعادة السعودية" تتسلم تقرير المراجعة الشرعية لعام 2019

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"الإعادة السعودية" تتسلم تقرير المراجعة الشرعية لعام 2019 "الإعادة السعودية" تتسلم تقرير المراجعة الشرعية لعام 2019

الرياض ـ مباشر: كشفت الشركة لإعادة التأمين التعاوني "الإعادة السعودية"، أنها تسلمت تقرير المراجعة الشرعية لعام 2019، من المستشار الشرعي الخاص بالشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد أن التقرير يؤكد أن الشركة متوافقة مع المعايير الشرعية.

وأعلنت الشركة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن محافظتها على تصنيف ائتماني للقوة المالية من فئة(AA+) من وكالة سمة للتصنيف، بنظرة مستقبلية مستقرة.

وكشفت البيانات المالية للشركة، خلال عام 2019، ارتفاع صافي الأرباح 332.3% إلى 59.32 مليون ريال، مقارنة مع 13.72 مليون ريال في عام 2018.

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