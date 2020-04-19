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"المتقدمة" تحدد موعد توزيع الأرباح للربع الأول من 2020

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"المتقدمة" تحدد موعد توزيع الأرباح للربع الأول من 2020 "المتقدمة" تحدد موعد توزيع الأرباح للربع الأول من 2020

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عن بدء توزيع الأرباح عن الربع الأول من عام 2020م، اعتباراً من يوم الخميس 14 مـايو/أيَّار 2020م.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد أنه سيتم إيداع الأرباح في الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، عن طريق مصرف الراجحي.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم، بتاريخ يوم الخميس 23 أبريل/نيسان 2020م، المسجلين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في وقت سابق، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2020م، بواقع 65 هللة للسهم.

وكشفت البيانات المالية للشركة، خلال الربع الأول من عام 2020، تراجع صافي الأرباح 35.75% إلى نحو 104 ملايين ريال مقابل 161.88 مليون ريال، للربع المماثل من 2019.

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