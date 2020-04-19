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مساهمو " باعظيم " يقرون توزيع 1.6 ريال للسهم عن 2019

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مساهمو " باعظيم " يقرون توزيع 1.6 ريال للسهم عن 2019 مساهمو " باعظيم " يقرون توزيع 1.6 ريال للسهم عن 2019

الرياض - مباشر: وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة باعظيم التجارية في إجتماعها يوم الخميس الماضي على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام 2019 بواقع 1.60 ريال للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول" اليوم الأحد أن إجمالي التوزيعات بلغ 16.200 مليون ريال، وأن الاحقية تكون للمساهمين المالكين للاسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الاعلان عن تاريخ ايداع الارباح لاحقا.

وأقرت الجمعية العمومية أيضاَ الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر المملوكة لرئيس مجلس الادارة سالم بن صالح باعظيم (عضو غير تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات بضاعة لفرع قطر علما ان التعاملات في عام 2019م بقيمة 5.916 ريال مليون ريال.

كما وافقت الجمعية على البيانات المالية للشركة لعام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، إلى جانب صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة 0.84% في 2019؛  إلى 20.63 مليون ريال، مقابل 20.45 مليون ريال للعام السابق.

ترشيحات:

"باعظيم" توصي بتوزيع 1.6 ريال للسهم عن 2019

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