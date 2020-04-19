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صناديق أجهزة تلفاز سامسونج تتحول إلى منازل للقطط

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أعلنت شركة سامسونج عن تصميم جديد صديق للبيئة لصناديق بعض أجهزة التلفاز الخاصة بها من الورق المقوى حتى يتمكن العملاء من تحويل الصندوق إلى أدوات منزلية مفيدة، مثل منزل للحيوانات الأليفة وحامل للمجلات والكتب أو مراكزًا للترفيه.

وقدمت سامسونج التصميم الجديد للصندوق – المسمى “التغليف البيئي” – كجزء من مبادرة للحد من بصمتها البيئية وكوسيلة للحد من النفايات وتشجيع إعادة التدوير، بحيث يأتي التصميم الجديد للصناديق مع بعض أجهزة تلفاز سامسونج الفاخرة، من ضمنها (The Serif) و (The Frame) و (The Sero).

وبالنظر إلى أن المنافسة بين صانعي الأجهزة ذات الشاشات المسطحة تدفع تلك الشركات إلى إطلاق أجهزة أكبر لجذب المشترين، فقد ازداد حجم الصناديق المستخدمة لتعبئة وتغليف أجهزة التلفاز، مما يترك الكثير من نفايات الورق المقوى التي يجب التخلص منها.

وتحقيقًا لهذه الغاية، فإن سامسونج تسهل إعادة تدوير صناديق أجهزتها عبر تقديم صناديق ورق مقوى مثقبة على شكل مصفوفة نقطية، مما يجعل من السهل قص الصندوق وإعادة تجميعه بأشكال أخرى.

وهناك رمز استجابة سريع على الصناديق يمكن مسحه باستخدام جهاز محمول للوصول إلى كتيب التعليمات لتحويل صناديق الورق المقوى إلى أرفف للمجلات أو طاولات أو منزل للحيوانات الأليفة.

وبمجرد تجميعها، فإن القطع المختلفة من الورق المقوى مصممة للحفاظ على علامة سامسونج التجارية، ويبدو أن هذه مبادرة أيضًا لتحويل المزيد من المنزل إلى لوحة إعلانية للإعلان عن سامسونج.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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