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مساهمو "بتروكيم" يقرون توزيع 50 هللة للسهم عن العام 2019

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مساهمو "بتروكيم" يقرون توزيع 50 هللة للسهم عن العام 2019 مساهمو "بتروكيم" يقرون توزيع 50 هللة للسهم عن العام 2019

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، في اجتماعها يوم الخميس الماضي، جميع المدرجة على جدول الأعمال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، أنه تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية، عن العام 2019م، بقيمة 240 مليون ريال، بواقع 50 هللة للسهم.

وأشارت إلى أن توزيع الأرباح سيبدأ بتاريخ 5 رمضان 1441هـ، الموافق 28 أبريل/نيسان 2020.

ولفتت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال عام 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف، بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية.

كما وافقت الجمعية خلال الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية لعام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال عام 2019، تراجع صافي الأرباح 42.23%، إلى نحو 673 مليون ريال، مقابل 1.165 مليار ريال للعام السابق.

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