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"الأبحاث والتسويق": نعمل مع الجهات المعنية بشأن مبادرة دعم القطاع الخاص

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"الأبحاث والتسويق": نعمل مع الجهات المعنية بشأن مبادرة دعم القطاع الخاص "الأبحاث والتسويق": نعمل مع الجهات المعنية بشأن مبادرة دعم القطاع الخاص

الرياض ـ مباشر: كشفت المجموعة للأبحاث والتسويق، أنه يصعب تحديد حجم ومدى الأثر المالي، للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، على أعمال الشركة وشركاتها التابعة، في الوقت الحالي.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد أنه فيما يتعلق بمبادرات دعم القطاع الخاص لتخفيف آثار الإجراءات الاحترازية، فإن المجموعة تعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديد ما ينطبق منها على شركات المجموعة.

وأشارت إلى أنها تقوم بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

وقفزة الشركة بصافي الأرباح خلال عام 2019 نحو 191% إلى 246.1 مليون ريال، مقابل 84.6 مليون ريال في عام 2018.

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