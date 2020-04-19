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أرامكو السعودية تزود عملاءها بـ8.5 مليون برميل يوميا في مايو

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أرامكو السعودية تزود عملاءها بـ8.5 مليون برميل يوميا في مايو أرامكو السعودية تزود عملاءها بـ8.5 مليون برميل يوميا في مايو

الرياض ـ مباشر: كشفت أرامكو بأنها ستقوم بتزويد عملائها بـ8.5 مليون برميل من الخام يومياً.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، أنه سيتم التطبيق اعتباراً من بداية شهر مايو / أيار المقبل.

وأعلنت أرامكو السعودية، في بداية أبريل / نيسان الجاري، عن تسجيل رقم قياسي جديد في تحميل ناقلات النفط، بتحميل 15 ناقلة بإجمالي 18.8 مليون برميل من النفط؛ لتلبية حاجة العالم المتزايدة للطاقة.

وكشفت "أرامكو"، في مارس/ آذار الماضي، أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يومياً، بزيادة 300 ألف برميل يومياً عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً، اعتباراً من أول شهر أبريل/ نيسان.

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مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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