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البيئة السعودية ترفع حظر استيراد المواشي الحية من الصومال.. مؤقتاً

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البيئة السعودية ترفع حظر استيراد المواشي الحية من الصومال.. مؤقتاً البيئة السعودية ترفع حظر استيراد المواشي الحية من الصومال.. مؤقتاً

الرياض - مباشر: أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، رفع الحظر مؤقتًا عن استيراد المواشي الحية من الصومال؛ بهدف تدعيم الأسواق المحلية من المواشي المستوردة، وذلك انطلاقًا من دور ومسؤوليات الوزارة حيال تأمين الغذائي ومنها اللحوم الحمراء المستوردة من مَوَاشٍ حية.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه من المتوقع أن يتم ضخّ ما لا يقل عن 600 ألف رأس من الضَّأن و100 ألف من الجمال في الأسواق المحلية خلال 30 يومًا من الآن، وذلك بعد انقضاء مدة الحجر النظامية.

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هذا الإجراء تم اتخاذه بعد وضع شروط محجرية كفيلة بحماية المملكة من مخاطر الأمراض الوبائية الحيوانية.

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