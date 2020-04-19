أسرع البرمجيات نموًا خلال انتشار فيروس كورونا

تشير التقارير إلى أن جائحة فيروس كورونا قد أثرت بشكل كبير على كل جوانب الحياة، حيث تأثرت الحياة الشخصية والمهنية لمعظم الناس، بالإضافة إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي، فقد تخطى تأثير هذا الفيروس خطورة الأزمة الاقتصادية الكبرى في 2007-2008.

وبينما يعاني الاقتصاد العالمي بسبب قيام الحكومات بإغلاق قطاعات تجارية كاملة لوقف انتشار فيروس كورونا (Covid-19)، إلا أن بعض شركات البرمجيات لم تتضرر من ذلك بل ازدهرت وزادت معدلات نموها.

كان من المتوقع أن تصل مبيعات البرمجيات كخدمة (SaaS) عالميًا إلى أكثر من 157 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020، ولكن منذ تفشي فيروس كورونا تعمل الشركات على تسريح الموظفين، ويشير المستثمرون إلى أهمية خفض الإنفاق، ويخمن الكثيرون أنه سيكون هناك تراجع كبير في العائدات.

ولكن بالرغم من هذه الخسائر فإن الطريقة التي نتعامل بها للتغلب على فيروس كورونا الآن تختلف كليًا عن طريقة التعامل مع الأزمة المالية الأخيرة في 2008.

أصبحت التكنولوجيا أكثر تقدمًا مما كانت عليه في عام 2008، ومع فرض الدول على مواطنيها البقاء في منازلهم، اتجهوا إلى قضاء وقت أطول على الإنترنت من أجل العمل، والتعلم، والترفيه، وهذا يدفعنا إلى طرح سؤال بسيط: ما هي البرامج والتطبيقات والخدمات التي يبحث عنها الناس خلال بقائهم في المنزل؟

للإجابة على هذا السؤال، قام فريق موقع (TrustRadius) لمراجعات البرامج والخدمات بتحليل كلمات البحث التي تجلب الزوار إلى صفحات فئات البرامج في موقعهم من خلال (Google Search Console) لتعكس أهم التغييرات التي تحدث من أسبوع لآخر بين الفئات والمنتجات ذات معدلات البحث الأعلى.

وقد جاءت فئات البرمجيات الأسرع نموًا خلال انتشار فيروس كورونا؛ كما يلي:

الفئة معدل النمو (الرعاية الصحية عن بُعد) Telemedicine %613. برمجيات (التوقيع الإلكتروني) Electronic Signature %511. برمجيات (عقد المؤتمرات عبر الويب) Web Conferencing %500. (تطوير تطبيقات الهواتف) Mobile App Development %366. برمجيات الحماية من الفيروسات %357 برمجيات (التحكم في الحاسوب عن بُعد) Remote Desktop %281. منصات التواصل عبر الفيديو %265. برمجيات Webinar %226 برمجيات (البوابات الإلكترونية) Web Portal %199. برمجيات (الدردشة المباشرة) Live Chat %194.

شهدت برمجيات (الرعاية الصحية عن بُعد) Telemedicine نموًا بطيئًا وثابتًا في السنوات الأخيرة، ولكن خلال فترة جائحة فيروس كورونا فقط ارتفع معدل نموها بنسبة 613%.

ويشير الخبراء إلى أنها ستشهد ازدهارًا كبيرًا خلال الفترة القادمة لتصبح جزءًا من الوضع الطبيعي الجديد حيث إنه من المحتمل أن يتأثر سلوك المستهلك إلى الأبد بفيروس (COVID-19).

كما ارتفع معدل نمو برمجيات (عقد المؤتمرات عبر الويب) Web Conferencing بنسبة 500%، ويعتبر تطبيق (Zoom) هو الأسرع نموًا على الإطلاق حيث وصل إلى 200 مليون مستخدم خلال شهر مارس بدلًا من 10 مليون مستخدم شهريًا في ديسمبر، يليه تطبيق Microsoft Teams الذي حقق نموًا بنسبة 21.3%.

وشملت الفئات الأخرى التي شهدت اهتمامًا بين المشترين برامج إدارة الموارد البشرية، وأنظمة إدارة التعلم، وبرامج سير العمل، وبرامج إدارة علاقات العملاء (CRM).

كما شهدت بعض فئات البرمجيات انخفاضًا في الاهتمام والنمو، ومنها: