اجتماع طارئ لعمداء جامعة بنها لبحث آليات نظام الامتحانات الجديد

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أنه تقرر توجيه دعوة لمجلس عمداء الجامعة، للاجتماع بشكل طارئ واستثنائي غدًا، ذلك لمناقشة القرارات الجديدة للمجلس الأعلى للجامعات، والتي صدرت اليوم، والخاصة بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن المجلس سيقوم بدارسة البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية، بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير اتمام المناهج في ضوء اختلاف طبيعة ونظام الدراسة، وأسلوب إجراء الإمتحانات في الكليات المختلفة، مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير، للحد من إنتشار الفيروس.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المجلس والجامعة سيضعان في المقام عدم الإضرار بمستقبل الطلاب، ومشيرًا إلى أن المجلس سيناقش آليات تطبيق قرارات المجلس الأعلي للجامعات بما يضمن مصلحة الطلاب، وفي ضوء إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية.