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بـ80 ألف جنيه.. “مستقبل وطن” بالغربية يدعم مستشفى قطور بمستلزمات طبية

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حرصت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز قطور، في محافظة الغربية، على تقديم مساعدات بقيمة 80 ألف جنيه لدعم مستشفي قطور المركزي، وجاء ذلك بحضور النائب خالد مصباح الأمين المساعد للحزب بالغربية، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية، لمساعدة الدولة في حربها ضد المستجد.

وقال السيد العزب أمين الحزب بقطور، إن القافلة تتضمن أجهزة وأدوات طبية تقدر بنحو 80 ألف جنيه، وذلك بهدف دعم المستشفى وتجهيزه لاستقبال أي حالات مرضية طارئة.

وأكد “العزب”، على حرص الحزب على توفير كافة المستلزمات الطبية للمستشفى، مثمنًا جهود الجيش الأبيض من أجل اجتياز تلك الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.

IMG 20200418 233923 300x171 - بـ80 ألف جنيه..

المشرق نيوز

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