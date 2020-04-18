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أطباء مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية يحتفلون بشفاء أمريكي من كورونا

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أطباء مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية يحتفلون بشفاء أمريكي من كورونا أطباء مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية يحتفلون بشفاء أمريكي من كورونا

احتفل أطباء مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، بخروج  سائح أمريكي من العزل الصحي ذلك بعد تعافيه من المستجد.

وذكر أنه على مدار أسبوعين خضع السائح الأمريكي للعلاج، وتلقى خلالهما العناية الكاملة من طاقم الأطباء والتمريض، ليخرج أمس ضمن ثلاث حالات جديدة، ووجه الشكر للأطقم الطبية بالمستشفى والتمريض قائلًا “ربنا يحفظكم.. ربنا يحميكم”.

وتواصل مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي، استقبال حالات الإصابة والتى تصل إلى 60% من إجمالى المصابين بجميع محافظات ، ويجرى التعامل مع الحالات المصابة بدقة وفحص أكثر من مرة، وحجز الحالات حسب إصابتها ومنحها العلاج اللازم.

المشرق نيوز

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