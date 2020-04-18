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الشرقية توقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

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الشرقية توقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر الشرقية توقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرار رقم 4968 لسنة 2020، ذلك بوقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بنطاق المحافظة، وموجهًا رؤساء الوحدات المحلية بعدم إصدار بيان صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والبنائية.

واستثنى القرار أعمال المشروعات القومية والأعمال ذات النفع العام والمباني التي تضررت من السيول التي تعرضت لها البلاد في الفترة السابقة والحالات الطارئة، وفقاً لأعمال اللجان المشكلة بالقرار رقم 4786/2020 وأعمال الصيانة والترميم والتدعيم للمباني والمنشآت الصادر بشأنها قرار بتشكيل اللجان لفحص ومعاينة هذه المباني والمنشآت طبقًا للمادة 90 من قانون البناء الموحد رقم 119/2008 لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله.

وأمر محافظ الشرقية، بتعليق العمل بتراخيص البناء الصادرة، وذلك خلال فترة الحظر الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

المشرق نيوز

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