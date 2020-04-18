إنشاء كلية طب بشري بجامعة دمياط

وافق المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، على إنشاء كلية الطب البشرى بجامعة دمياط، وجاء ذلك تحت رئاسة خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

ويذكر أن محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، تسلم رئاسة الجامعة، وهي تضم 8 كليات فقط ونجح فى موافقة المسؤلين لإنشاء 5 كليات بخلاف ال8.

وأكد رئيس جامعة دمياط، على تضافر الجهود حتى إنجاز الإجراءات، والبدء فى إنشاء مستشفى دمياط الجامعى التى ستدعم الرعاية الصحية بمحافظة دمياط من خلال مستشفى جامعى حكومى ويعمل به أساتذة كلية الطب بجامعة دمياط.