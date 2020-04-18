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الفيفا ينصف الإسماعيلي ضد مدربه السابق سيدومير

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الفيفا ينصف الإسماعيلي ضد مدربه السابق سيدومير الفيفا ينصف الإسماعيلي ضد مدربه السابق سيدومير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قراراً في شكوى مدرب النادي الاسماعيلي السابق البلجيكي سيدومير، حيث قرر رفض شكوى المدرب بطلبه الحصول على تعويض من النادي بقيمة الفترة المتبقية من عقده مع النادي حوالي ٢٥٠ الف دولار.

و يتوجه النادي الاسماعيلي بالشكر إلى المحامي الدولي نصر الدين عزام و مصطفى نادر اللذين تم تكليفهما بمتابعة تلك القضية أمام الفيفا بعد نجاحهما في الحصول على قرار لصالح النادي.

ويأتى قرار الفيفا ليؤكد صحة موقف الإسماعيلي والاجراءات التي قام بها النادي و الفريق القانوني مع المدرب البلجيكي قبل سفره خارج ، و عرض النادي عليه حصوله على مرتب الشهر الأخير له مع النادي.

المشرق نيوز

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