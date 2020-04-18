الكاف يعلن تأجيل مباراتي نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تأجيل المواعيد السابقة لنهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وبحسب بيان رسمي عبر موقع الاتحاد الافريقي جاء فيه ، في أعقاب قرار تأجيل نصف النهائي من منافسات دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، أعلن الكاف اليوم أنه تم تأجيل نهائيات المسابقتين حتى إشعار آخر.

وكان الكاف قد أعلن تحديد موعد المباراة النهائية للمسابقتين على النحو التالي.

كأس الاتحاد الأفريقي – 24 مايو 2020 – استاد الأمير مولاي عبد الله – الرباط ، المغرب.

دوري أبطال أفريقيا – 29 مايو 2020 – استاد اليابان – دوالا ، الكاميرون.

سيتم إبلاغ الجدول الزمني الجديد في الوقت المناسب بعد التشاور مع مختلف الأندية أصحاب المصلحة.

ويراقب الكاف الوضع ويعمل مع السلطات ذات الصلة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وتأثير فيروس كورونا على القارة ، وسوف تعلن عن التطورات في منافساتنا في الوقت المناسب.