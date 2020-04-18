غدًا..إجازة لجميع العاملين بجامعة المنيا

أصدر الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، اليوم السبت، قرارً بإعفاء العاملين بقطاع التعليم بجامعة المنيا من التوقيع والحضور لمقار عملهم يوم الأحد الموافق 19 من أبريل الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، والحد من التجمعات.

ويأتي ذلك تزامنًا مع أعياد الإخوة الأقباط والمصريين، بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، إذ يُستثنى من ذلك قطاع المستشفيات الجامعية والاستقبال والطوارئ والنوبتجيات.

وقدم رئيس الجامعة، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، ومؤكدًا أن هذه المناسبات تؤكد على عُمق معاني المحبة وروابط الوحدة التي تربط جميع طوائف الشعب المصري، وداعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.