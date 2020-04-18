أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. المشرق نيوز

غدًا..إجازة لجميع العاملين بجامعة المنيا

Print
غدًا..إجازة لجميع العاملين بجامعة المنيا غدًا..إجازة لجميع العاملين بجامعة المنيا

أصدر الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، اليوم السبت، قرارً بإعفاء العاملين بقطاع التعليم بجامعة المنيا من التوقيع والحضور لمقار عملهم يوم الأحد الموافق 19 من أبريل الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة ومنع انتشار ، والحد من التجمعات.

ويأتي ذلك تزامنًا مع أعياد الإخوة الأقباط والمصريين، بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، إذ يُستثنى من ذلك قطاع المستشفيات الجامعية والاستقبال والطوارئ والنوبتجيات.

وقدم رئيس الجامعة، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، ومؤكدًا أن هذه المناسبات تؤكد على عُمق معاني المحبة وروابط الوحدة التي تربط جميع طوائف الشعب المصري، وداعيًا الله تعالى أن يحفظ وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟

عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟

معناة كل عيد في أغلب البيوت المصرية ... بس بتفضل محفورة في قلبك | ليالينا 80

معناة كل عيد في أغلب البيوت المصرية ... بس بتفضل محفورة في قلبك | ليالينا 80

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

ورطة إنسانية - شوف تعاطف المصريين قدام طلب من أب تتصور صورة واللي هيصورهالك هو ابنه الكفيف !!

ورطة إنسانية - شوف تعاطف المصريين قدام طلب من أب تتصور صورة واللي هيصورهالك هو ابنه الكفيف !!

شبكة عيون الإخبارية