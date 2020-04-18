رد مصروفات المدن الجامعية لطلاب جامعة المنيا خلال فترة تعليق الدراسة

أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة المنيا، اليوم السبت، رد أي مبالغ مالية التي جرى تحصيلها من الطلاب المغتربين المقيمين بالمدن، نظير الإقامة أو التغذية أو الإعاشة، والتي جرى تسديدها مسبقًا خلال فترة تعليق الدراسة.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن الطلاب لن يتحملوا أي مصاريف بالمدن الجامعية إلا عن المدة الفعلية التى قضوها بها، وأنه سيجرى فور انتهاء فترة التعليق للدراسة رد المبالغ المسددة للطلاب، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة الطلبة والطالبات المقيمين بالمدن ومنعًا لأسباب التجمعات.