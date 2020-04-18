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الفيوم: إغلاق مداخل المحافظة يوم شم النسيم فقط

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الفيوم: إغلاق مداخل المحافظة يوم شم النسيم فقط الفيوم: إغلاق مداخل المحافظة يوم شم النسيم فقط

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أنه جرى اتخاذ قرارً بإغلاق مداخل ومخارج المحافظة بداية من بوابة الرسوم وكافة الطرق المؤدية للأماكن السياحية، بعد غد الاثنين، ورفع حالة التأهب والاستعداد القصوى لتطبيق حظر وقف الاحتفالات بشم النسيم، ذلك نظرًا للظروف التي تمر بها الدولة، وحفاظًا على سلامة وأمن المواطنين ومنع التجمعات تحسبًا لانتشار العدوى.

وشدد على أنه سيجرى ذلك من خلال أكمنة تابعة للشرطة وأجهزة تنفيذية من المحافظة، وستكون هناك مراقبة غاية في الصرامة، وتطبيق القانون بكل حزم بناءً على تعليمات قرار رئيس الوزراء.

وأكد الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه لا صحة لحظر وغلق دخول المحافظة ثلاث أيام متتالية، بداية من اليوم حتى الاثنين وفتحها الثلاثاء، ومشيرًا إلى أن تطبيق الحظر وغلق بوابات المحافظة يوم الاثنين فقط أمام الوافدين من خارج المحافظة، وسيجرى رد أي وافد وزائر للفيوم من بوابات المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن تلك القرارات مؤلمة ولكن هي حالة استثنائية فمصر تمر بظروف استثنائية لم تشهدها من قبل، ومضيفًا أن المحافظة وضعت استعداداتها، لمتابعة ورصد اي مخالفات في هذا اليوم المقرر الحظر بشكل كامل فيه وغلق المنتزهات والحدائق العامة أمام الجمهور، لمنع العدوى.

المشرق نيوز

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