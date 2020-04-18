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حملة نظافة وتعقيم بشوارع مركز ومدينة القنطرة غرب

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أعلن كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، أنه جرى تنفيذ حملة نظافة ورفع تراكمات وأتربة ورفع 10 طن مخلفات صلبة، بالمجاورة الرابعة بمدينة القنطرة، وتطهير وتعقيم شوارع كنيسة مار جرجس بمدينة القنطرة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

واكد أنه جرى رش مستشفى ابوخليفة بجهاز الضباب، ومشيرًا إلى أن حملات النظافة والتعقيم بكافة شوارع المركز والمدينة مستمرة بصفة يومية، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة، للوقاية من .

IMG 20200418 224829 300x150 - حملة نظافة وتعقيم بشوارع مركز ومدينة القنطرة غرب

المشرق نيوز

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