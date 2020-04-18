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23 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

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23 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد 23 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي لموانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، “القطاع الشمالي” اليوم السبت، أن إجمالي حركة السفن، بلغ 23 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، وإذ أنه من المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وذكر أنه خلال الحركة اليومية للسفن يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، ذلك لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

المشرق نيوز

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