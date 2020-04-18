صرف 500 جنيه لـ717 مواطنًا من العمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر بقنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم السبت، ان مؤسسة صناع الخير للتنمية سوف توزع 1054 كرتونة مواد غذائية وحقيبة مستلزمات وقائية على عمال النظافة “527 كرتونة، 527 حقيبة”، وذلك في إطار مبادرة “حماية” التى أطلقتها المؤسسة، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وجاء ذلك خلال معاينته لكراتين الأغذية وحقائب المستلزمات أمام ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وكمال شلبى سكرتير عام المحافظة، والعميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد، والأستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وذكر حسين الباز، أنه سيجرى تسليم كل عامل كرتونة تضم 15 كجم مواد غذائية متنوعة وحقيبة مستلزمات وقائية تحتوى على ” كحول، وقفازات، وصابون، ومناديل، وكمامات” وذلك لحمايتهم أثناء عملهم من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.

وأوضح أشرف انور رئيس مدينة قنا، أنه جرى توزيع الكراتين والحقائب على رؤساء الأحياء والقرى، حتى يتسنى توزيعها للعمال دون تزاحم.

وأضاف “الباز” ان مؤسسة صناع الخير تعمل أيضًا بتوزيع 1050 كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بمراكز أبوتشت ودشنا وقنا وقوص هذا إلى جانب تكفلها بصرف مبلغ 500 جنيه لمدة 3 أشهر لعدد 717 مواطنًا من العمالة غير المنتظمة بنفس المراكز أيضا، وذلك بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، ولافتًا إلى أنه حتى الآن جرى توزيع 43 ألف كرتونة على الأسر الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة بقنا.