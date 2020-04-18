بوطيب يفكر فى العودة إلي الدوري التركي

أعلنت تقارير صحفية مغربية أن خالد بوطيب مهاجم نادي الزمالك في طريقه إلى الدوري التركي.

وقالت صحيفة “المنتخب”المغربية أن خالد بوطيب يدرس بعض المقترحات والعروض للموسم المقبل، بعدما تحرر من تعاقده مع الزمالك المصري وأصبح يملك مصيره بين يديه ليحدد وجهته وحيدا.

وتابعت الصحيفة أن المهاجم المغربي “32 سنة” يفكر في تجربة بالخليج أو الرجوع إلى البطولة التركية التي لعب فيها قبل سنتين، حيث ما يزال على إتصال بمسؤولي مالاطيا سبور الذين لا يمانعون رجوعه إلى الفريق، خاصة وأنه ترك صدى طيبا وكان هداف النادي ورأس حربته الخطير.

يذكر أن نادي الزمالك فسخ عقده بالتراضى مع خالد بوطيب لعدم مشاركته أساسياً مع الفريق، خاصة بعد تعرضه للإصابة أكثر من مرة خلال الموسم الماضي.