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الزمالك يدخل في منافسة لضم المهاجم المغربي كريم بركاوي

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الزمالك يدخل في منافسة لضم المهاجم المغربي كريم بركاوي الزمالك يدخل في منافسة لضم المهاجم المغربي كريم بركاوي

تحدثت تقارير صحفية مغربية اليوم السبت أن نادي المصري قد دخل في منافسة على ضم كريم بركاوي مهاجم فريق حسنية أغادير.

وأشارت صحيفة المغربية، إلى أن رئيس نادي الزمالك، يرغب في ضم كريم بركاوي، والذي تألق مع فريق حسنية أغادير هذا الموسم، في بطولتي الدوري والكونفدرالية، ويعتبر من أفضل مهاجمي المغرب في الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة، أن الزمالك سيواجه منافسة مع كلا من الوداد والرجاء، اللذان يرغبان في الظفر بخدمات اللاعب في الصيف المقبل.

ويضم الزمالك الثلاثي الهجومي كاسونجو ومصطفى محمد وعمر السعيد.

المشرق نيوز

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