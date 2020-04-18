إنبي يفكر في تجديد إعارة محمد شريف

صرح مسئولو نادي إنبي رغبتهم في تجديد إعارة محمد شريف نجم وصانع ألعاب الفريق والمعار له من النادي الأهلي.

وكما أعلن عن رغبة الأهلي في استعادة شريف بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب في صفوف إنبي هذا الموسم، إلا أن حلمي طولان المدير الفني للفريق البرتولي طالب إدارة ناديه هو الاّخر بتجديد إعارة اللاعب وضمان بقائه في انبي لموسم قادم.

وتألق شريف بشكل كبير مع إنبي هذا الموسم، في الوقت الذي كان يترك اللاعب بصمات واضحة مع حلوله بديلاً في صفوف الأهلي في عدة مناسبات منذ قدومه.

وتشهد الأيام المقبلة مفاوضات من جانب إنبي لجس نبض الأهلي في مسألة تجديد اعارة اللاعب لموسم اضافي.