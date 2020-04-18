أشرف زكي ينفي تعرض خالد النبوي لأزمة صحية

نشرت بعض الصفحات الفنية والمواقع على مواقع التواصل الاجتماعى، سوء تدهور الحالة الصحية للفنان خالد النبوي ‏من جديد ودخوله المستشفى، بعد مرور 3 شهور على الأزمة الصحية التي مر بها مؤخرًا، ودخل على إثرها العناية المركزة في شهر يناير الماضي.‏

وتحدث الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، قائلًا:” إن الفنان خالد النبوي بصحة جيدة، وكل الأخبار التي جرى تداولها عن معاودة أزمته الصحية ‏غير صحيحة على الإطلاق، واصفًا الأمر بـ”الإشاعة”.‏

ويذكر أن الفنان خالد النبوي قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، خلال وجوده في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يناير الماضي، وجرى نقله على أثرها ‏للعناية المركزة بمستشفى” قصر العيني” الفرنساوي بالقاهرة،‎ ‎وأُجريت له قسطرة للقلب، وطالبت زوجته منى ‏المغربي، الجمهور بالدعاء له.‏

وينتظر خالد النبوي عرض مسلسل “لما كنا صغيرين” في شهر رمضان القادم، من إخراج محمد علي و تأليف أيمن سلامة، بطولة ريهام ‏حجاج.