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أشرف زكي ينفي تعرض خالد النبوي لأزمة صحية

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أشرف زكي ينفي تعرض خالد النبوي لأزمة صحية أشرف زكي ينفي تعرض خالد النبوي لأزمة صحية

نشرت بعض الصفحات الفنية والمواقع على مواقع التواصل الاجتماعى، سوء تدهور الحالة الصحية للفنان خالد النبوي ‏من جديد ودخوله المستشفى، بعد مرور 3 شهور على الأزمة الصحية التي مر بها مؤخرًا، ودخل على إثرها العناية المركزة في شهر يناير الماضي.‏

وتحدث الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، قائلًا:” إن الفنان خالد النبوي بصحة جيدة، وكل الأخبار التي جرى تداولها عن معاودة أزمته الصحية ‏غير صحيحة على الإطلاق، واصفًا الأمر بـ”الإشاعة”.‏

ويذكر أن الفنان خالد النبوي قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، خلال وجوده في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يناير الماضي، وجرى نقله على أثرها ‏للعناية المركزة بمستشفى” قصر العيني” الفرنساوي بالقاهرة،‎ ‎وأُجريت له قسطرة للقلب، وطالبت زوجته منى ‏المغربي،  الجمهور بالدعاء له.‏

وينتظر خالد النبوي عرض مسلسل “لما كنا صغيرين” في شهر رمضان القادم، من إخراج محمد علي و تأليف أيمن سلامة، بطولة ريهام ‏حجاج.

المشرق نيوز

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