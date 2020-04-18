إصابة 3 أطباء فى مستشفى بنها الجامعى بفيروس كورونا

أعلن طارق عيسوي مدير عام مستشفى بنها الجامعي، اليوم السبت، عن تسجيل 3 حالات إيجابية من الأطباء بفيروس كورونا المستجد.

وذكر مدير مستشفي بنها الجامعي، في بيان له، إن الأطباء خضعوا للتحاليل اللازمة، وتبين إيجابية الحالات لفيروس كورونا، وأكد عمرو الدخاخني مدير الشئون العلاجية بمستشفي بنها الجامعي، أنه عقب التأكد من إيجابية حالات الأطباء، جرى عزلهم، وتطهير القسم فورًا.

وأشار عيسوي، إلى أنه جرى حصر جميع المخالطين للحالات داخل المستشفى من تمريض وعمال وموظفين، وكذلك الأطباء على مستوى الأقسام لإجراء جميع التحاليل اللازمة، وأشعة مقطعية للإطمئنان عليهم.

وأضاف عيسوى، أنه جرى الاتصال بكل المخالطين للأطباء المصابين، ذلك للإطمئنان عليهم وإذ لم تظهر أي أعراض على أحد منهم حتى الآن.