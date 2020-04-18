أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. المشرق نيوز

تعقيم قرية محلة أبو على بالغربية لمواجهة فيروس كورونا

Print

شهدت قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، استمرار حملات التطهير والتعقيم للحد من انتشار ، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، والحمايه المدنية، وعدد من شباب المحلة، وبإشراف كلاً من طارق رحمى محافظ الغربية، وحاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة.

92866321 839416429891748 7161955002276118528 n 300x225 - تعقيم قرية محلة أبو على بالغربية لمواجهة فيروس كورونا

وعقمت الحملة قرية محلة أبو على والعزب، باستخدام سيارتين تتبع الطب البيطرى وسيارتين فنطاس تتبع جهاز المدينة وجرارت الوحدة المحلية‪، ‬والإستعانة ب250 طن من الكلور والمطهرات ويستمر ذلك لمدة15 يومًا‪.‬

وجاء ذلك وفقًا للمبادرة التى أطلقها طارق رحمى محافظ الغربية، لتطهير مدينة المحلة و54 قرية و345 عزبة بمركز المحلة بالكامل، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجرى تشكيل لجان مشتركة برئاسة كلاً من محمد صلاح نائب رئيس المدينة، وعبد المجيد كامل نائب رئيس مجلس المدينة، والمهندس ماهر محرز والمحاسب صلاح حشيش، ومحمود عاطف مدير فرع المحلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وجرى توزيع المواد المطهرة، ومعدات الرش على الوحدات المحلية بمركز المحلة، وذلك للبدء فى أعمال تطهير الشوارع، والمصالح الحكومية.

وشدد طارق رحمى محافظ الغربية، على تكثيف أعمال التطهير، وذلك وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية