تعقيم قرية محلة أبو على بالغربية لمواجهة فيروس كورونا

شهدت قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، استمرار حملات التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، والحمايه المدنية، وعدد من شباب المحلة، وبإشراف كلاً من طارق رحمى محافظ الغربية، وحاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة.

وعقمت الحملة قرية محلة أبو على والعزب، باستخدام سيارتين تتبع الطب البيطرى وسيارتين فنطاس تتبع جهاز المدينة وجرارت الوحدة المحلية‪، ‬والإستعانة ب250 طن من الكلور والمطهرات ويستمر ذلك لمدة15 يومًا‪.‬

وجاء ذلك وفقًا للمبادرة التى أطلقها طارق رحمى محافظ الغربية، لتطهير مدينة المحلة و54 قرية و345 عزبة بمركز المحلة بالكامل، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجرى تشكيل لجان مشتركة برئاسة كلاً من محمد صلاح نائب رئيس المدينة، وعبد المجيد كامل نائب رئيس مجلس المدينة، والمهندس ماهر محرز والمحاسب صلاح حشيش، ومحمود عاطف مدير فرع المحلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وجرى توزيع المواد المطهرة، ومعدات الرش على الوحدات المحلية بمركز المحلة، وذلك للبدء فى أعمال تطهير الشوارع، والمصالح الحكومية.

وشدد طارق رحمى محافظ الغربية، على تكثيف أعمال التطهير، وذلك وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا.