وكيل أوقاف الإسكندرية يكرم المفتشين بإدارة الأوقاف بالمنتزه

كرم محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعبد الرحمن نصار وكيل المديرية، اليوم السبت، مجموعة من المتميزين من المفتشين، والعاملين بإدارة الأوقاف بالمنتزه، ذلك لأنهم حافظوا على بيوت الله، وكان ذلك تحت رئاسة محمد عبد العزيز عوض مدير الإدارة.

وشدد خشبة، على عدم تهاون المديرية حيال أى مخالفة لتعليمات الوزارة بقرار غلق المساجد، وذلك وفقًا للإجراءات الوقائية، لمواجهة فيروس كورونا‪.‬

وأضاف خشبة، أن غرفة عمليات مديرية أوقاف الإسكندرية تعمل برفع تقارير يومية للمديرية بحالة المساجد، وتكثيف المرور ورفع التقارير أولًا بأول، وأخذ القرارات اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل ألاوقاف بالإسكندرية، على استمرار حملات التفتيش يوميًا، وذلك للتأكد من سير تنفيذ التعليمات، حماية للمواطنين والوطن من انتشار فيروس كورونا.