شواطئ رأس البر خالية من المواطنين بعد إغلاقها لمواجهة كورونا

شهدت شواطئ مدينة رأس البر، اليوم السبت، هدوءًا تامًا، وخلت من المواطنين والزوار، وذلك بعد قرار منال عوض محافظ دمياط، بإغلاق جميع الشواطئ بمدينة رأس البر، حفاظًا على سلامة المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا‪.‬

‎وتابعت منال عوض محافظ دمياط، تنفيذ تعليمات إغلاق شواطئ رأس البر، بشأن اقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط فقط، وذلك لمنع التجمعات خلال أيام الربيع.

‎وأصدرت محافظ دمياط تعليمات لرئيسى مدينتى عزبة البرج ورأس البر، بتنفيذ قرار إغلاق المعديات، وموكدة على أنه جرى التعاون مع شرطة المسطحات المائية، لوقف المراكب النيلية من وإلى المدينة.

‎وتفقدت المحافظ بوابتى المدينة بمرافقة إسماعيل حسين، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن دمياط، لتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بإقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط فقط بالنسبة لسيارات الملاكى، وإصدار تعليمات مشتركة لمدير إدارة المواقف، بمنع دخول سيارات السرفيس للخطوط الداخلية والخارجية.

‎واتخذت منال عوض، إجراءً صارمًا تجاه أحد موظفى بوابة رأس البر الغربية، بإحالته للتحقيق فور مخالفته تلك التعليمات، وشددت على تكثيف الحملات من قبل لجان المتابعة والتفتيش المالى والإدارى لتنفيذ كافة الإجراءات بشكل حاسم على جميع المستويات، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.