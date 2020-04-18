وزيرة الثقافة: عرضنا حاجات المصريين مشافوهاش من 30 سنة

حرصت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، علي تقديم خالص الشكر للفنانة يسرا، وكل فرق العمل بمسلسلها، وكل الفنانين الذي يعملون في ظل هذه الظروف الصعبة، لتقديم أعمال فنية في شهر رمضان، موضحة: “إحنا محتاجين أوي السنة دي إن القوة الناعمة تعمل”.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج “الحياة اليوم”، عبر شاشة الحياة”، أن مبادرة “الثقافة بين إديك .. خليك في البيت”، التي أطلقتها الوزارة شهدت حفلات غنائية وعروضا مسرحية وعروض أوبرا: “وحاجات المصريين مشافوهاش من 30 سنة، وجولات فنية في المعارض التابعة للوزارة عبر الموقع على الإنترنت، وأفلام تسجيلية عن المعالم التاريخية في مصر”.

وأضافت: “أطلقنا منصة خاصة بـ ابدأ حلمك، وحققت مبادرة الثقافة بين إديك 11 مليون مشترك وتواصلنا مع العرب ودول العالم وهو أمر رائع، كما أن ورشة ابدأ حلمك مشروع ناجح، وهي أون لاين، وعندما بدأنا الإعلان عنها عملت إقبال غير عادي من الشباب في كافة محافظات مصر”.