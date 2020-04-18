رئيس جامعة طنطا: إعلان آليات وضوابط الفصل الدراسي الثاني فور الانتهاء من مناقشاتها

حضر الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى عقد اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وكان على رأس الموضوعات التي ناقشها ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، وذلك في إطار تطورات الوضع العالمي، لانتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس جامعة طنطا، أنه جرى مناقشة كافة البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج في ضوء اختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات المختلفة مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير، للحد من انتشار الفيروس.

وأكد رئيس الجامعة، أنه فيما يخص القرارات المتروكة لكل جامعة لوضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذها لاستكمال الفصل الدراسي الثاني بمراعاة نظام الدراسة في الكليات المختلفة، سيجرى مناقشة كافة الآليات بمجلس جامعة طنطا القادم والإعلان عن كافة الإجراءات التنفيذية الخاصة بكل كلية على حدي فور الانتهاء من المجلس.