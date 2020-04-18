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“التضامن”: 111 مليون جنيه لـ250 ألف مستفيد في أول أيام صرف دعم “كرامة”

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“التضامن”: 111 مليون جنيه لـ250 ألف مستفيد في أول أيام صرف دعم “كرامة” “التضامن”: 111 مليون جنيه لـ250 ألف مستفيد في أول أيام صرف دعم “كرامة”

حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، علي متابعة سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج “كرامة“، التي بدأ صرفها اليوم، لجميع المحافظات.

 

 

وصرحت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه جرى صرف عدد 250,026‬ حركة لبطاقات كرامة، بمكاتب البريد حتى الساعه الخامسة عصرًا، بمبلغ 111.428.163‬ جنيه، من خلال 4.575‬ ماكينة، مقسمة علي 3.360‬ مكتب بريد.

 

وتبين أن وزيرة التضامن الإجتماعي، شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة، لمتابعة عملية الصرف على مستوى المحافظات، بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي، ومسؤولي هيئة البريد المصري.

المشرق نيوز

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