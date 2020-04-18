“التضامن”: 111 مليون جنيه لـ250 ألف مستفيد في أول أيام صرف دعم “كرامة”

حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، علي متابعة سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج “كرامة“، التي بدأ صرفها اليوم، لجميع المحافظات.
وصرحت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه جرى صرف عدد 250,026 حركة لبطاقات كرامة، بمكاتب البريد حتى الساعه الخامسة عصرًا، بمبلغ 111.428.163 جنيه، من خلال 4.575 ماكينة، مقسمة علي 3.360 مكتب بريد.
وتبين أن وزيرة التضامن الإجتماعي، شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة، لمتابعة عملية الصرف على مستوى المحافظات، بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي، ومسؤولي هيئة البريد المصري.