السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس العراق ويبحث التعاون المشترك

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجري أتصالًا هاتفيًا مع برهم صالح، رئيس جمهورية العراق، وتقدم بالتهنئة للرئيس العراقي على تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة مع التمنيات بالتوفيق في مهمته.

وأكد سيادته، علي دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، وعلى أهمية الدور العربي للعراق، والتطلع للتعاون المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأشاد الرئيس العراقي بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، مؤكداً حرص العراق المتبادل على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.