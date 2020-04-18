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محافظ أسوان: إزالة 257 حالة تعدي وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية

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محافظ أسوان: إزالة 257 حالة تعدي وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية محافظ أسوان: إزالة 257 حالة تعدي وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية

تواصل محافظة أسوان، جهودها المكثفة، لإزالة حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى لإسترداد حق الشعب، وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ، بالتعامل الرادع والفورى مع المخالفات خلال فترة الحظر، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، أن هذه الحملات نجحت حتى الآن في إزالة 257 حالة تعدى متنوعة بإجمالى مساحة وصلت إلى مليون و4291 م2 على مستوى المراكز والمدن والقرى.

وأوضح محافظ أسوان، أن حملات الإزالة شملت إزالة 209 حالة تعدى على أراضى البناء، بجانب 48 حالة على الأراضى الزراعية وهى حالات جرى تنفيذها في فترات الحظر، وبالتوازى مع ذلك نجحت الحملات الموسعة في تنفيذ 14 قرار إزالة لحالات تعدى على أراضى أملاك دولة بناء وزراعية بإجمالى مساحة 3204 م2 وهى حالات نفذها المتعدين في فترات سابقة للحظر، بجانب تنفيذ 97 قرار إزالة أخر لتعديات أراضى زراعية أملاك خاصة بإجمالى مساحة 93 ألف و235 م2.

وأشار عطية، إلى أنه يجرى تحويل أى متعدى على أراضى الدولة إلى النيابة العسكرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع أقصى العقوبات عليه.

المشرق نيوز

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