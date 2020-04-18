محافظ الإسماعيلية يقرر غلق منزل أهل زوجة مريض بكورونا وتنفيذ أعمال التعقيم

أصدر اللواء شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، قرار رقم 236 لسنة 2020، إذ تضمن الغلق التام بعد التعقيم والتطهير، منزل أهل زوجة المريض “غريب فتحى إبراهيم سليمان”، الكائن بحى السلام بشارع المنصورة، بنطاق حى ثان.

وقال محافظ الاسماعيلية، في بيان له، أن قرار الغلق جاء بناءً على التقرير التفصيلى الذى عرضه الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، بشأن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بمحيط حى السلام بشارع المنصورة، بالحارة التى تلى مدرسة رفاعة الطهطاوي من ناحية شارع العشرينى بالإسماعيلية، وطلب استصدار قرار بالعزل لجميع المخالطين، وحرصًا على سلامة وأمن المواطنين.

وتابع البيان، “تغلق غلقًا تامًا عيادة احد الأطباء الكائنة بموقف الفردوس بعرايشية مصر بحى ثان وذلك لمدة أربعة عشر يومًا اعتبارً من اليوم السبت الموافق 18 أبريل الجارى”.

وتضمن القرار تنفيذ إجراءات العزل المنزلى التام لكل من الطبيب صاحب العيادة، وطاقم التمريض بالكامل، وموظف الاستقبال المعاونيين للطبيب بالعيادة وكذلك العزل المنزلى لأهل زوجة المريض المذكور بذات العنوان، وجاء ذلك تحت الإشراف الكامل والمتابعة لمديرية الصحة.