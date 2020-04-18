فرنسا تعلن 642 وفاة جديدة بكورونا

صرحت السلطات الفرنسية، اليوم في تصريح لها، عن وفاة 642 حالة جديدة بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19“، وفقًا لما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربية” الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة مزيدًا من التفاصيل.

وأعلنت فرنسا، أمس الجمعة، عن وفاة 761 حالة جديدة بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19″، فيما أشار مسؤول في الصحة الفرنسية، إلى انخفاض من يخضعون للعلاج من الوباء داخل المستشفيات لليوم الثالث على التوالي.

وأشار مسؤول في الصحة الفرنسية، أن أعداد من جري إدخالهم لوحدات العناية المركزة انخفضت لليوم التاسع على التوالي.