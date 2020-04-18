تركيا تسجل 121 وفاة جديدة بكورونا

صرحت السلطات التركية، في تصريح لها اليوم، عن وفاة121 حالة جديدة بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19“و3 آلاف و783 إصابة جديدة بالوباء، وفقًا لما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربية” الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدًا من التفاصيل.

وأعلنت تركيا رقمًا قياسيًا جديدًا في الأرتفاع اليومي للوفيات الناجمة عن وباء كورونا المستجد “كوفيد 19″، أمس الجمعة، بـ126 حالة جديدة، إلا أن حصيلة الإصابات شهدت تراجعًا ملموسًا إلى مستوى 4 آلاف و353.

وأضاف وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها، أمس الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة زاد بواقع 4 آلاف و353 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرًا إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالوباء في البلاد وصلت إلى 78 ألفًا و546 شخصًا، فيما جري إجراء 40 ألفًا و270 فحصًا خاصًا جديدًا بالعدوى.