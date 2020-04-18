العراق: 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صرحت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت في تصريح لها، عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة شفاء في البلاد.

وأكدت الوزارة، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت اليوم 31 إصابة في العراق، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1513 إصابة، فيما مثلت للشفاء 47 حالة، ليصل الإجمالي إلى 953، كما أن حالات الوفاة وصلت إلى 82 حالة.

وأضافت الوزراة أنه جرى فحص 2218 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 53 ألفًا و955.