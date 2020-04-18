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خروج 10 متعافين جدد من كورونا بمستشفى العزل في قها

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خروج 10 متعافين جدد من كورونا بمستشفى العزل في قها خروج 10 متعافين جدد من كورونا بمستشفى العزل في قها

أعلنت مستشفى قها المركزى بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، عن شفاء وخروج 10حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم طفل 8 سنوات، ليرتفع عدد الحالات التى غادرت المستشفى إلى 75 حالة على مدى الأيام الماضية.

وأكد الدكتور محمد عبد الفتاح جاد أخصائي الأطفال بمستشفى قها للحجر الصحي، وضمن الفريق الطبي بالمستشفى، على أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى حالتها مستقرة.

وأوضح “عبد الفتاح”، أنه جرى شفاء 20 شخصًا الأسبوع الماضي، على مدى 4 دفعات ذلك بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية، بالإضافة إلى خروج 11 حالة مطلع الأسبوع الجاري، و4 حالات الأحد الماضي، وحالة لرجل مسن 88 عامًا صباح اليوم، وأمس 9 حالات تستعد للمغادرة، وأول أمس 11 حالة، وأول أمس 3 حالات جديدة، وأمس 6 حالات.

وأشار “عبد الفتاح”، إلى أن الحالات التي تقرر خروجهم اليوم، جرى عمل لهم مسحتين على مدى يومين متتاليين، أثبتت سلبية العينات وتعافيهم.

المشرق نيوز

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