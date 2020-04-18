طبيب أردني : اخيرا أخبار إيجابية عن علاج كورونا

جى بي سي نيوز :- قال مدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، الجمعة، ان أخبار إيجابية تأتي من شيكاغو حيث يتم اختبار دواء Remdesivir على مرضى كورونا.

واضاف منصور عبر حسابة على موقع تويتر، " تم تحسن ١٢٣ مريض من أصل ١٢٥ خضعوا للتجربة السريرية".

وأعلن مستشفى في مدينة شيكاغو الأمريكية، اليوم الجمعة، علاج جميع المرضى لديه المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال أسبوع واحد من استخدام علاج تجريبي.بحسب موقع سبوتنيك.

ونجح الفريق الطبي في المستشفى بعلاج جميع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بعد منحهم دواء "Remdesivir" المضاد للفيروسات، وغادر جميع المرضى المستشفى بعد أقل من أسبوع من تعاطيهم هذا العقار.

وبحسب موقع "statnews" الأمريكي، فإن العقار الذي تنتجه شركة أمريكية محلية، أدى بعد أسبوع واحد فقط من تعاطيه إلى تخفيف الأعراض عند حالات الإصابة الحادة بـ"كوفيد-19" بشكل ملموس.

وأشار الموقع الطبي إلى أن المستشفى استعان بمتطوعين من المصابين بفيروس كورونا المستجد، لتجربة العقار عليهم، بلغ عددهم 113 مصابا، غادروا جميعا المستشفى، وتوفي مريضان فقط.