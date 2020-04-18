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المغرب: تمديد حالة الطوارئ إلى 20 مايو المقبل

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المغرب: تمديد حالة الطوارئ إلى 20 مايو المقبل المغرب: تمديد حالة الطوارئ إلى 20 مايو المقبل

أعلنت المغربية، اليوم السبت في تصريح لها، عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء المغرب لمواجهة تفشي المستجد “كوفيد 19“، وذلك لمدة أربعة أسابيع أخرى بعد نهاية المرحلة الأولى يوم 20 أبريل الجاري.

 

وألزم القرار السلطات العمومية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحالات سكنهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكنه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

 

وأقترح وزير الداخلية المغربى عبد الوافي الفتيت، وفقًا لمصدر الحكومي، على الحكومة في اجتماعها أمس الجمعة تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب لفترة جديدة بعد نهاية الفترة الأولى يوم الإثنين المقبل.

المشرق نيوز

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