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جامعة المنيا تشكل لجنة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات

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جامعة المنيا تشكل لجنة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات جامعة المنيا تشكل لجنة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات

وجه الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، اليوم السبت، بتشكيل لجنة عليا من الجامعة، تعمل بوضع الآليات والضوابط المُنظمة الخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات لعمل البحث المرجعي وإعلانها لجميع الطلاب، والتزام أعضاء هيئة التدريس بها، وبيان تفصيلى بالرسائل البحثية لكل مقرر والجداول وطرق تسليمها وكافة التفاصيل والمواعيد المقررة لبدء التسليم، ولا يجرى اتخاذ أي إجراءات بالكليات قبل إرسال الضوابط والآليات المُعدة من قبل اللجنة المشكلة بالجامعة وإقرارها من مجلس الجامعه القادم.

ويأتي ذلك في ضوء القرارات التى جري اتخاذها اليوم، في جلسة المجلس الأعلى للجامعات والتى جرى فيها مناقشة كافة البدائل المُتاحة لاستمرار العملية التعليمية مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير وإجراءات للحد من انتشار المُستجد، والقرار بإلغاء إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية لسنوات النقل التي كان من المُزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية “المجموع التراكمي”، ويُستبدل بتلك الإمتحانات إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة “مقالة بحثية، مشروع بحثي، بحث مرجعي” في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل، أو عمل اختبارات إلكترونية في البرامج ذات الأعداد المحدودة من الطلاب.

المشرق نيوز

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