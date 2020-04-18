آلية عودة الطلبة الأردنيين من الخارج

جى بي سي نيوز:- أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أنه وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وضعنا خطة لعودة الأردنيين من الخارج بالتعاون مع خليّة الأزمة.

وقال الصفدي خلال ايجاز صحفي مساء الجمعة، انه تم إطلاق منصّة إلكترونيّة http://safelyhome.gov.jo لتسجيل الطلبة الراغبين بالعودة.

وتابع "نصيحتنا للأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم حفاظاً على سلامتهم، لكن من يرغب بالعودة وضعنا خطة لعودتهم".

وأشار الى أن الأولويّة للطلبة وتحديداً الإناث وطلبة المدارس ومن تقطّعت بهم السبل من الأردنيين للخارج، والطلبة في الدول التي تشهد ظروفا صحية صعبة وأعداد طلبتنا فيها كبير.

وأكد أن كل من سيعود سيخضع للحجر الإلزامي في منطقة البحر الميّت على نفقته الخاصّة، وستتكفّل الحكومة بنفقات غير القادرين فقط.