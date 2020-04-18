كرواتيا تمدد الإغلاق العام 15 يومًا لمكافحة كورونا مع بحث رفع القيود

قررت كرواتيا، اليوم السبت، تمديد إجراءات الإغلاق العام الذي فرضته قبل شهر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمدة 15 يومًا أخرى، فيما صرح وزير داخليتها بأن البلاد تدرس إمكانية تخفيف القيود تدريجيًا.

وصرحت صحيفة “الجارديان” البريطانية على موقعها الإلكتروني، أنه جري إغلاق المتاجر والحانات والمطاعم والمدارس في أنحاء البلاد قبل شهر، كما توقفت وسائل النقل العام، وسُمح فقط لمتاجر المواد الغذائية والصيدليات ومحطات البنزين بالبقاء مفتوحة، كما لم يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا لشراء الضروريات، أو طلب العلاج الطبي، أو التنزه، أو ممارسة التمارين الرياضية، ولكن مع تجنب التواجد في مجموعات.

وأضاف وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش، اليوم السبت، إن الحكومة تدرس تخفيف بعض الإجراءات لمساعدة الاقتصاد، بينما تستمر في الوقت نفسه في حماية صحة المواطنين، دون تحديد إطار زمني محدد لإتخاذ هذا القرار، حسبما نقلته الصحيفة البريطانية.