الجزائر تسجل 3 وفيات و116 إصابة جديدة بكورونا

صرحت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم في تصريح لها، عن تسجيل 116 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19” و3 وفيات و48 حالة شفاء، وفقًا لما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربية” الإخبارية، مساء اليوم.

وأعلنت السلطات الجزائرية، تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد إلى 29 من الشهر الجاري.

وأكدت إدارة السجون في الجزائر، في وقت سابق، إن 30 منشأة صناعية في السجون تعمل على إنتاج الأقنعة والمواد المطهرة، للمساعدة في مكافحة وباء كورونا المستجد “كوفيد 19″، وفقًا لما ذكرته قناة “روسيا اليوم” الإخباربة الروسية في وقت سابق اليوم.