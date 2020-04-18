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الجزائر تسجل 3 وفيات و116 إصابة جديدة بكورونا

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الجزائر تسجل 3 وفيات و116 إصابة جديدة بكورونا الجزائر تسجل 3 وفيات و116 إصابة جديدة بكورونا

صرحت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم في تصريح لها، عن تسجيل 116 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19” و3 وفيات و48 حالة شفاء، وفقًا لما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربية” ، مساء اليوم.

 

وأعلنت السلطات الجزائرية، تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد إلى 29 من الشهر الجاري.

 

وأكدت إدارة السجون في الجزائر، في وقت سابق، إن 30 منشأة صناعية في السجون تعمل على إنتاج الأقنعة والمواد المطهرة، للمساعدة في مكافحة وباء كورونا المستجد “كوفيد 19″، وفقًا لما ذكرته قناة “ اليوم” الإخباربة الروسية في وقت سابق اليوم.

المشرق نيوز

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