طفل أردني يتبرع بمدخراته لصالح عمال المياومة

جى بي سي نيوز :- تبرع طفل بجميع مدخراته المالية لصالح عمال المياومة الذين تضررت مصادر دخولهم بسبب الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وإجراءات حظر التجول المفروضة للحد من انتشاره.

وقال المدير المالي في وزارة التنمية الاجتماعية علي عبد الحافظ في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن الوزارة تلقت اتصالاً من طفل يرغب بالتبرع بمدخراته المالية لصالح عمال المياومة، مشيراً إلى أن كوادر الوزارة، تواصلت مع الطفل والذي قام بتسليمهم مدخراته ليحقق الحلم الذي تفوق على كل الأحلام والنابع من شعوره بالتكافل الاجتماعي.

وأشار عبد الحافظ إلى أن الطفل طلب عدم ذكر اسمه، وأنه تم وضع مدخرات الطفل في حساب الخير الذي أطلقته الحكومة لدعم عمال المياومة الذين تضرروا بفعل تداعيات أزمة كورونا ، وفق بترا .

بدوره، كشف الناطق الإعلامي بوزارة التنمية الاجتماعية، أشرف خريس، أن قيمة التبرعات لحساب الخير تجاوزت 4ر1 مليون دينار، داعياً المواطنين والشركات والمؤسسات بدعم حساب الخير/أمانات وزارة التنمية الاجتماعية (1/3100/220) لدى البنك المركزي، ورقمه الدولي "IBAN JO 77 CB JO 00 10 00 00 00 00 01 31 00 02 20".

واعلنت الحكومة في وقتٍ سابق وبالتعاون مع فريق الحماية الاجتماعية الذي شكله رئيس الوزراء، عن اطلاق "حساب الخير" لتلقي التبرعات النقدية الموجهة لقطاع الحماية الاجتماعية ودعم عمال المياومة.