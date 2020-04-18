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القوى العاملة المصرية: السعودية علقت عقود العمل عبر برنامج "مساند"

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القوى العاملة المصرية: السعودية علقت عقود العمل عبر برنامج "مساند" القوى العاملة المصرية: السعودية علقت عقود العمل عبر برنامج "مساند"

القاهرة - مباشر: تلقى وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات بالخارج، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، 

وفي تقرير من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، كشف عن أن المملكة العربية ، قررت تعليق عقود العمل عبر برنامج مساند للعمالة المنزلية حتى إشعار أخر، ولم يعمل بأي عقد عمالة منزلية لأي عامل منزلي سواء سائق، أو ممرض، بستاني خاص، وعاملة منزلية وخلافه، فضلا عن تعليق عقد التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت.

وفي تقرير من الملحق العمالي بميلانو مجدى حسنين، أشار إلى أن خسائر إيطاليا من أزمة كورونا قدرت بنحو 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتسابق الآن الشركات للحصول على قرض قيمته 25000 يورو تقدمه .

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