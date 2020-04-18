أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المشرق نيوز

محاضر اقتصاديات الدواء: لا يوجد دليل على تصنيع كورونا داخل المختبرات حتى الآن

Print
محاضر اقتصاديات الدواء: لا يوجد دليل على تصنيع كورونا داخل المختبرات حتى الآن محاضر اقتصاديات الدواء: لا يوجد دليل على تصنيع كورونا داخل المختبرات حتى الآن

صرح الدكتور إسلام عنان، محاضر أقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بجامعة الدولية في تصريح له، أن كثيرين يتحدثون عن نظرية المؤامرة بخصوص انتشار ، مرجعًا ذلك إلى رغبة بعض الكيانات المحددة في السيطرة علي العالم اقتصاديًا، والقضاء على الأقتصاديات الناشئة.

وأكد “عنان”، خلال لقاء مع برنامج “صباح الورد” المذاع علي قناة “ten”، أن النظريات عديدة ومختلفة في موضوع كورونا، والحقائق لن تظهر حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك معامل في الصين وأمريكا وأوروبا الشرقية، تستطيع اكتشاف ما إذا كان هذا الفيروس طبيعي، أم جري تخليقه داخل معمل.

 

وأضاف، أن وجود هذة النوعية من المعامل داخل الصين، يرجع إلى أنها من أكثر دول العالم تعرضًا لانتشار الفيروسات، والحروب البيولوجية، وكذلك أمريكا لأنها أكثر دول العالم الذي تستخدم الحروب البيولوجية، وهذا منذ أن استخدمت هذا النوع من الحروب ضد الهنود الحمر، إذا نشرت مرض الجدري بينهم حتي تقضي عليم.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟

عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟

معناة كل عيد في أغلب البيوت المصرية ... بس بتفضل محفورة في قلبك | ليالينا 80

معناة كل عيد في أغلب البيوت المصرية ... بس بتفضل محفورة في قلبك | ليالينا 80

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

ورطة إنسانية - شوف تعاطف المصريين قدام طلب من أب تتصور صورة واللي هيصورهالك هو ابنه الكفيف !!

ورطة إنسانية - شوف تعاطف المصريين قدام طلب من أب تتصور صورة واللي هيصورهالك هو ابنه الكفيف !!

شبكة عيون الإخبارية