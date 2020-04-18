محاضر اقتصاديات الدواء: لا يوجد دليل على تصنيع كورونا داخل المختبرات حتى الآن

صرح الدكتور إسلام عنان، محاضر أقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بجامعة مصر الدولية في تصريح له، أن كثيرين يتحدثون عن نظرية المؤامرة بخصوص انتشار فيروس كورونا، مرجعًا ذلك إلى رغبة بعض الكيانات المحددة في السيطرة علي العالم اقتصاديًا، والقضاء على الأقتصاديات الناشئة.

وأكد “عنان”، خلال لقاء مع برنامج “صباح الورد” المذاع علي قناة “ten”، أن النظريات عديدة ومختلفة في موضوع كورونا، والحقائق لن تظهر حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك معامل في الصين وأمريكا وأوروبا الشرقية، تستطيع اكتشاف ما إذا كان هذا الفيروس طبيعي، أم جري تخليقه داخل معمل.

وأضاف، أن وجود هذة النوعية من المعامل داخل الصين، يرجع إلى أنها من أكثر دول العالم تعرضًا لانتشار الفيروسات، والحروب البيولوجية، وكذلك أمريكا لأنها أكثر دول العالم الذي تستخدم الحروب البيولوجية، وهذا منذ أن استخدمت هذا النوع من الحروب ضد الهنود الحمر، إذا نشرت مرض الجدري بينهم حتي تقضي عليم.